As mini-férias de Oprah Winfrey na Jordânia

Conhecida defensora das causas animais, Oprah Winfrey, 69 anos, expandiu seu leque ao travar amizade com camelos em viagem à Jordânia. Ela cruzou o deserto alojada sobre as corcovas de um deles, do qual revelou ter ficado “íntima”, com direito à parada para se besuntar com a lama do Mar Morto e apreciar os penhascos de arenito cor-de-­rosa que a fez resgatar da memória um dos filmes de cabeceira. “Foi aqui que uma grande pedra saiu rolando na direção de Harrison Ford em Indiana Jones”, postou a deslumbrada apresentadora durante viagem em que cuidadosamente documentou cada passo nas redes.

Publicado em VEJA de 29 de março de 2023, edição nº 2834