As lutas que Mark Zuckerberg ainda precisa vencer

Na briga para tentar frear a tramitação de leis que pretendem regulamentar as empresas de tecnologia nos Estados Unidos e na Europa, Mark Zuckerberg, 39 anos, criador do Facebook e CEO da Meta, resolveu se distrair abraçando o sentido literal da palavra. Em junho, participou de seu primeiro campeonato de jiu-jítsu, na Califórnia. Depois, aderiu aos treinos de MMA com tamanho empenho que rompeu o ligamento do joelho esquerdo. Um vago projeto de embate no octógono com o rival Elon Musk não foi para a frente, mas a rivalidade nos negócios aumentou com o Threads, imitação do X, que até agora não decolou. Zuckerberg chegará aos 40 anos, em maio, com fortuna estimada em mais de 100 bi­lhões de dólares. “O que determina seu destino não é o concorrente. É como você faz as coisas”, ensina.

Publicado em VEJA de 22 de dezembro de 2023, edição nº 2873