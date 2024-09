As lições de empresária ao fazer o Caminho de Santiago de Compostela

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A empresária Renata de Paula lançou o livro O Caminho Começa na Volta (ed. Perfil Brasil), que traz um relato sobre sua experiência no Caminho de Santiago de Compostela, que tem ponto de chegada na Espanha. Na obra, a autora compartilha histórias que viveu durante os 16 dias de caminhada ao longo de 400 quilômetros, além de dar dicas aos leitores que desejam fazer a viagem, como o que levar na bagagem e decisões durante o percurso.

“Ao longo do Caminho de Santiago, além das descobertas internas, aprendi muito sobre a importância de estar preparada. Cada item na mala, cada decisão sobre o percurso, influenciou diretamente na experiência. Quero compartilhar não só as emoções dessa jornada, mas também as lições práticas que aprendi e que podem ajudar outros peregrinos a terem uma experiência ainda mais enriquecedora”, explica Renata, fundadora do Vênus Talks, empresa especializada em maturidade e menopausa.

O Caminho de Santiago de Compostela é uma rota de peregrinação cristã que leva até a Catedral de Santiago, na região da Galícia, noroeste da Espanha. Há vários tipos de percurso, saindo da França, Portugal e Espanha, e o trajeto pode chegar a 800 quilômetros. O lançamento do livro aconteceu nesta semana, no Shopping Iguatemi, São Paulo, e contou com a presença da empresária Luiza Helena Trajano e do arquiteto João Armentano, entre outros.

https://www.youtube.com/watch?v=k5T3hHEYs8M&list=PLajCBhJNR2qJM4Neu7PcN2Hawiq4wAv6P