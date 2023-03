As inspirações de Paulo Betti para viver prefeito mulherengo em novela

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Paulo Betti, 70 anos, dá vida a Anselmo Evaristo em Amor Perfeito. Ele é o prefeito mulherengo da cidade, que se divide entre a mulher, Cândida (Zezé Polessa), e a amante Verônica (Ana Cecília Costa). Em paralelo, segue com a peça Autobiografia Autorizada, um monólogo dirigido por ele e por Rafael Ponzi, que ronda inúmeras cidades, como Belo Horizonte, Fortaleza, Uberlândia, Brasília e Luanda, na África. O projeto é uma comemoração dos seus 40 anos de carreira e foi reconfigurado para ter mais diversidade na equipe técnica. Em conversa com a coluna, ele explica o que o motivou a isso.

Tem muito ator que se cansou de fazer novelas. Você não? Eu adoro fazer novelas. Estou numa fase que quero ser ator, já produzi filme e tal. Hoje quero ser ator.

É a primeira novela depois de toda a turbulência eleitoral que o Brasil passou. Como é a energia que encontra nos bastidores? Olha, o nosso camarim é uma festa, as pessoas estão entusiasmadas e falam o tempo todo sobre esse momento com alívio, nesse momento que nós acabamos, se Deus quiser, de encerrar. E o fato também da novela ter representatividade negra, dessa quantidade de atores e atrizes, crianças, é muito saudável. É interessante porque você acaba vendo gente que não costumava ver. É muito bacana essa proposta da novela.

É uma virada de chave também da própria Globo, né? Muda tudo, até o meu projeto pessoal. Tenho a peça Autobiografia Autorizada. Viajo pelo Brasil com equipe técnica, um loirinho e uma parda. Daí quando olhei a minha ficha técnica lá de atrás, ela não me interessava mais, nove anos depois. Duas horas antes de entrar no edital, pensei: ‘vou mudar figurinista, cenógrafo…’. E fui mudando. Quando acabei, vi que tinha ficha técnica predominantemente preta. E depois: ‘Tenho que mudar o assunto da minha peça’. Vou falar do quilombo onde fui criado, passagem que falo do meu avô, imigrante italiano, que trabalhava com fazendeiro negro.

Isso tem a ver também com o Brasil atual? Sim, aquela posse na rampa! Os ministros… tudo mudou, né? Olha aí, a gente encontra alguém do Pará, no camarim, que toca tambor… Parece um Big Brother. Suely Carneiro disse isso: ‘Não tem mais volta, vocês podem chiar, podem não gostar, mas é isso’. Inclusive dá certo, veja o sucesso de Vai na Fé. Aí você vê novelas antigas. Onde estavam as pessoas?

Por que anda sempre com arruda na orelha? É uma homenagem a um produtor amigo meu, chamado Adilson Barros, que fez o filme A Marvada Carne (1985). Ele sempre andava com isso, tem um cheirinho bom e espanta mal olhado e tem a ver com as religiões afro.

Agora faz um prefeito na novela Amor perfeito. Não é o primeiro político que você interpreta na carreira. Não, já fiz em A Indomada (1997). Mas o grande lance desse personagem é que ele é casado e tem uma amante, tem um filho que ele não assume. O diretor me diz que o meu personagem é um bufão, é assim, adoro fazer bufão. Um alívio cômico.

Se inspirou em algum político? Em A Indomada eu me inspirava no Cesar Maia (ex-prefeito do Rio), tinha até o casaco que ele usava. Mas nesse não.

Te assusta ver colegas como Regina Duarte e Cássia Kis defendendo fakenews? Elas estão dentro dessa lógica, que talvez se frustre pelas fake news ou é uma questão de caráter, uma questão religiosa…

Você também é atacado nas redes sociais? Sou com essas coisas da Lei Rouanet. Respondo muito, vale a pena estudar o que é a lei. Cláudia Raia não levou cinco milhões para duas apresentações, ela está pedindo, que ela não captou ainda, para fazer dois espetáculos, cada um com mais de 30 componentes. Mas não vão entender nada e não querem entender.

Por que a luta da classe artística ainda é fazer o povo entender a importância da Lei Rouanet? Isso aí é um projeto, luta ideológica. Eles têm essa questão de que nós vamos subverter as coisas através da cultura, através do ensino. O governador de São Paulo quer mudar o nome de uma estação Paulo Freire, vai ser Fernão Dias, que foi o matador de índio. Tudo é luta, é constante.