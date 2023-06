As inspirações de Adriana Esteves na série do momento

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A polarização política que causou fissuras em tantos círculos de amizade tem servido de combustível criativo para Adriana Esteves, 53 anos, de volta às telas no papel de uma mãe superprotetora capaz de se meter em altos barracos com os vizinhos na série Os Outros, do Globoplay. O cenário é um daqueles condomínios fechados da Barra da Tijuca, no Rio, onde muita gente que mora porta a porta discorda ferozmente nos assuntos da política. “A intolerância e a dificuldade de diálogo está tomando conta das relações”, lamenta a atriz, que, na vida real, garante que nunca se envolveu em confusão no prédio. A rotina ajuda. “Estou sempre trabalhando, nem tenho tempo para isso, quase não fico em casa”, esclarece.

Publicado em VEJA de 14 de Junho de 2023, edição nº 2845