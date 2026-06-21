As indicações de leitura de Pedro Pacífico, o Bookster, para o inverno

Pedro Pacífico, 33, conhecido como Bookster nas redes sociais, é um dos principais influenciadores literários do país. Advogado formado pela USP, ele criou o perfil @bookster em 2017 e hoje soma cerca de 985 mil seguidores no Instagram, onde fala sobre livros, filmes, viagens e cultura. Para o inverno, a pedido da coluna GENTE, ele selecionou três obras que fogem da ideia de uma leitura leve para acompanhar sofá, café e cobertor. “Não espere indicações levinhas, quero aqui trazer o ambiente do frio”.

A primeira indicação é Escute as feras, de Nastassja Martin, antropóloga francesa que transforma em literatura uma experiência extrema: o ataque de um urso enquanto trabalhava nas florestas da Sibéria. “É justamente a partir desse acontecimento que quase tirou a vida da Natasha, que ela vai refletir sobre o que ela viveu, sobre a possibilidade do fim da vida, sobre a sua relação com a natureza”, afirmou Pedro.

A segunda escolha é Bom dia, inverno, de Tamara Klink. No livro, a brasileira narra a temporada em que viajou de barco até a Groenlândia, ancorou a embarcação e esperou o mar congelar ao redor dela. “Ela conta para a gente tanto a experiência da aventura, de se desafiar e encontrar vários obstáculos, ao mesmo tempo que ela conta o que sentiu internamente, vivendo totalmente isolada”.

Para fechar a lista, o influenciador indica Como tigres na neve, da sul-coreana Juhea Kim. O romance histórico acompanha dois jovens em trajetórias marcadas pela sobrevivência: um menino órfão, filho de um caçador pobre, e uma jovem vendida pela família para uma escola de cortesãs. “Esse daqui é um romance bem gostoso de ler, apesar de ter também temas mais difíceis e sensíveis”, afirmou. Segundo Pedro, a obra também interessa por mostrar “um contexto mais histórico sul-coreano, sobretudo no momento da independência do país”.

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