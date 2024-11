As histórias do chef Isaías Neries: jantar na Noruega aos estúdios Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

De jantares para grandes celebridades, como a cantora Maria Bethânia, até diretores da TV Globo e embaixadores, Isaías Neries, 39, reúne diversas histórias envolvendo a gastronomia. Ele é chef residente do Parador Lumiar, hotel em Nova Friburgo, além de assinar também o Restaurante Mac, nos estúdios Globo, e trabalhar com cardápios de eventos. Isaías nasceu na Bahia, mas veio ainda criança para o Rio, onde fez sua vida e carreira. Adepto ao modelo farm to table – do campo para a mesa – é com essa premissa que ele elabora todas as suas criações, privilegiando ingredientes frescos e locais. Do chuchu, coração da bananeira, broto de samambaia, peixinho da horta, até urtiga.

“Minha mãe era rezadeira lá perto de Santo Amaro (na Bahia). Quando as crianças ficavam doentes, as pessoas levavam para ela. Ela tinha um conhecimento de folhas muito grande e ia no meio do mato buscar, e muitas vezes eu ia junto. Algumas coisas ela provava e comecei a provar também. A minha cozinha é praticamente intuitiva, de pegar as coisas do mato. O coração da bananeira, posso fazer um steak tartare. O bruto de samambaia fiz risotto. A urtiga fiz sopa, bolo, tudo com ela”.

Entre as histórias curiosas, Isaías ressalta o jantar para a embaixada do Brasil na Dinamarca, no qual precisou levar ingredientes na mala. “Para uma mesa de embaixadores da França, de todos os países, em uma reunião super importante, coloquei no meu cardápio uma cocada feita de inhame, um bolo feito de chuchu, uma quiche de feijoada, isso tudo lá na Dinamarca. Levei na mala algumas coisas, porque fiquei com medo de não encontrar lá, e como foi pela embaixada, me liberaram. Na mesa, eles ficaram impressionados. E na hora de me apresentar, me chamaram como Chef Chuchu. Ninguém acreditou que era chuchu em uma sobremesa”.

Além disso, ele cuida da refeição da família Marinho nos estúdios Globo e já surpreendeu diversos outros nomes, como os apresentadores Marcos Mion e Luciano Huck. “Estavam lá todos esses grandes apresentadores da Globo e a Rita Batista veio falar comigo de pessoas que colocam muito suco de caixinha nesses eventos e eu faço natural. E ai expliquei que não é só o suco. Os pães são fermentação natural, as bases, como a massa folhada, eu que faço. E ela ficou impressionada. Mas fui para a cozinha, nem sabia que ela era apresentadora. Daqui a pouco ela entra na cozinha e me puxa no meio do salão para me apresentar e contou os detalhes que tinha falado com ela. Todo mundo aplaudiu. E sou muito tímido, fiquei vermelho, quase roxo”. Com tantas aprovações pelo mundo, Isaías segue levando o seu estilo para todas as cozinhas que visita.