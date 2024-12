As festas de Réveillon mais badaladas do Brasil para se despedir de 2024

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A contagem regressiva para a virada do ano já começou. A coluna GENTE selecionou quatro festas onde, além de celebrar o Réveillon, os convidados – em sua maioria famosos – poderão dividir o momento com atrações disputadas em shows.

A primeira delas é o Réveillon dos Quereres, que fará a sua segunda edição no litoral da Bahia entre os dias 28 e 31 de dezembro. Localizado na região do Baixio, a 124 quilômetros de Salvador, os visitantes aproveitarão as festas com open bar e programas diurnos. A área possui 14 km de praia, diversos biomas (Restinga com dunas, Mangue e Mata Atlântica), além de nascentes e lagoas de águas cristalinas. Samuel Rosa, Banda Eva, Xande de Pilares e Luedji Luna são algumas das atrações confirmadas para os quatro dias de celebração. Os pacotes variam de 1.400 reais a 3.300 reais.

No Réveillon Carneiros são seis dias de festa all inclusive, entre 27 de dezembro e 2 de janeiro, com atrações internacionais e nacionais. No line-up deste ano, artistas como: Jorge Ben Jor, Mochakk, Seu Jorge, Nattan, Marcelo Falcão, Monobloco e Vintage Culture. Além de festas no final da tarde e uma vila com programação de wellness (yoga, academia e rituais de autocuidado) e serviços como spa, barbearia, espaço beauty, restaurantes e lojas de roupas e acessórios. A Praia de Carneiros está localizada no município de Tamandaré, a 90km de Recife (PE). Os visitantes também podem explorar mergulhos nas piscinas naturais e caminhadas no litoral. Os pacotes variam de 2.900 reais a 10.100 reais.

Este ano marca a edição comemorativa de dez anos do Vai Tapajós. Situado em Alter do Chão, em Santarém (PA), o evento promove imersão na Amazônia com a energia única do Rio Tapajós. São 3 dias de festas, entre 27 e 31 desse mês, open bar e open food preparados pela equipe da Casa do Saulo Tapajós, do chef Saulo Jennings, além de programação com DJs. Os pacotes custam cerca de 8.000 reais com acomodação, festas e aéreo.

Para finalizar, o Réveillon Amoré faz mais uma edição em Maracaípe (PE). Entre os dias 26 e 31, o line-up tem nomes como Banda Eva, Felipe Amorim, Jorge & Mateus, Pedro Sampaio, Léo Santana, Ludmilla e Luan Santana. Localizada a 65 quilômetros do aeroporto de Recife e a 5 de Porto de Galinhas, a praia possui piscinas naturais e encontros de mar, rio e mangue. Entre as atividades, é possível fazer um passeio de jangada, andar de Buggy pelas praias de Muro Alto e Cupe e fazer aulas de surf e kitesurf. Os pacotes variam de 5.500 reais a 8.500 reais.

