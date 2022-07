As férias espetaculares de David Beckham e Victoria em alto-mar

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto os termômetros castigam os europeus com temperaturas como nunca antes, David Beckham, 47 anos, e a mulher, a ex-­Spice Girl Victoria, 48, passam ao largo dos efeitos do aquecimento global a bordo de Seven, o iate de 27 milhões de reais que ele ajudou a projetar. Ali, é tudo sombra e água para lá de fresca nas férias do clã, que zarpou no início de julho da Croácia rumo às cidadezinhas incrustadas nas montanhas da Costa Amalfitana. E dá-lhe churrasco, drinque, jet ski e meditação, que Victoria, compulsiva na arte de postar, interrompeu só para filmar o marido. “Não posso nem tomar um café sem ser atacado pela Vic”, comentou o ex-craque inglês, todo prosa em um short rosa de bolinhas.

Publicado em VEJA de 3 de agosto de 2022, edição nº 2800