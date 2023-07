As férias de Adriane Galisteu, alheia a documentário da Xuxa

No mais recente episódio de seu documentário, Xuxa fala da intensa relação que teve com Ayrton Senna e de quanto se arrependeu do término, já que o piloto de Fórmula 1 logo engatou romance com Adriane Galisteu, 50 anos, com quem ficaria até sua trágica morte, em 1994. Galisteu não quer saber de rusgas do passado. “Nunca estivemos juntas. Às vezes, as pessoas esperam uma briga, mas não tem e não me interessa ter”, esclarece ela, que naturalmente não foi convidada a dar depoimento na comentada série do Globoplay. Longe da polêmica, Galisteu embalou em generosas férias entre Europa e Oriente, com uma paradinha na Tailândia para abraçar elefantes. “Tive com eles uma troca de energia única”, relata a apresentadora e neoativista contra o comércio ilegal de marfim.

Publicado em VEJA de 2 de agosto de 2023, edição nº 2852