As facetas de Luísa Sonza diante do boquiaberto Roberto Menescal

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Luísa Sonza surpreendeu o público do Rock in Rio ao dividir o Palco Mundo com o ícone da bossa nova Roberto Menescal. A cantora emocionou a plateia ao entoar clássicos do gênero e hits de seu álbum “Brutal Paraíso”, exibindo uma energia contagiante que cativou o veterano músico e os fãs.

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A habitual agitação, com hits de estilos variados que costumam fazer o público sacudir o gramado, teve breve momento de pausa durante a 11ª edição do Rock in Rio. Na exibição de abertura do Palco Mundo, no feriado de 7 de setembro, Luísa Sonza, 28 anos, diversificou o repertório e entoou clássicos da bossa nova ao lado de Roberto Menescal, um dos criadores do ritmo que projetou o Brasil na cena internacional, na década de 1960. “É o show mais emocionante da minha carreira”, derreteu-se a cantora, visivelmente comovida em dividir holofotes com o veterano. Menescal se impressionou com o tanto de energia que ela liberou na apresentação, antes de recebê-lo a bordo de um bem-comportado vestido. Enquanto animava a audiência com faixas de Brutal Paraíso, seu último álbum, Luísa esbanjou vitalidade, deixando entrever parte da lingerie. “Fiquei vendo você ali do canto e pensando: ‘Ela é danada’ ”, disse-lhe o compositor, encantado, em meio à maratona musical que recomeça nesta sexta-feira, 11.

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito, Nara Boechat e Tatiana Moura

Publicado em VEJA de 11 de setembro de 2026, edição nº 3012