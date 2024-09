As excentricidades de Gusttavo Lima: casa com pilares e barco na Europa

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A mansão megalomaníaca de Gusttavo Lima em Goiânia já é conhecida como uma marca do sertanejo. A propriedade imita a Casa Branca, em Washington, D.C., onde mora o presidente dos Estados Unidos. Com pé direito de cerca de 7 metros, a arquitetura com diversos pilares tem referências gregas. Além de uma piscina, um lago, um heliponto e áreas de lazer e de vegetação nativa. Porém, as excentricidades do cantor não param por ai. Pouco antes do decreto de prisão nesta segunda-feira, 23, em decorrência da Operação Integração, sobre lavagem de dinheiro em jogos de azar, o artista celebrou o aniversário fora do país.

Ele e a mulher Andressa Suita ostentaram a bordo do superiate de luxo Project X. A embarcação tem valores astronômicos, inclusive de aluguel: apenas uma diária custa cerca de 200 mil euros (mais de 1,2 milhão de reais). Em 2020, Gusttavo Lima comprou o iate Lady Laura IV de Roberto Carlos. A embarcação, um Motor Yacht Falcon 115, tinha sido colocada à venda em agosto de 2019 por 25 milhões de reais, e possui 35 metros de comprimento, com capacidade para abrigar 12 passageiros, cinco cabines e cinco banheiros.

No início do ano, ele adquiriu uma mansão em Hollywood Beach, Miami, praia queridinha dos famosos, avaliada em 65 milhões de reais. A propriedade, que conta com seis suítes, salas de estar e jantar integradas a uma cozinha com bancada, escritório, mesa de sinua, piscina curva de borda infinita com vista para o mar. O local possui ainda sistema de casa inteligente, bar aquático, doca completa com elevadores para barcos e jet ski.

No Brasil, ele é proprietário de duas grandes fazendas em Mato Grosso e outra em Minas Gerais, ambas com uma enorme criação de gado. O cantor coleciona carros importados: Rolls-Royce Cullinan, avaliado em 7 milhões de reais, Lamborghini Urus amarela (3,7 milhões de reais); a Ferrari 458 Spider (1,5 milhão de reais); Ferrari FF (3,3 milhões de reais); Mercedes-AMG GT 63S (2,4 milhões de reais); a Lamborghini Aventador (4,8 milhões e reais); além de um Cadillac Escalade; Lincoln Continental Mark V 1978 e um Chevrolet C-10 1972. Além de um jato Bombardier, avaliado em mais de 250 milhões de reais.