As estrelas da seleção portuguesa que viraram garotos-propaganda na Copa
Companhia áerea TAP faz ação de marketing com craques do futebol
Estrelas da seleção portuguesa Vitinha, Nuno Mendes, Ruben Dias, Cristiano e João Neves protagonizam a campanha da TAP, companhia áerea portuguesa, durante a Copa do Mundo. A empresa aproveitou a boa fase da equipe, uma das favoritas a um possível título inédito em sua história, para estampar a publicidade durante todo o período do mundial. Junto com representantes da aviação, eles posaram antes da Copa em uma sessão de fotos.