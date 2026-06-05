Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Três brasileiras aparecerem no ranking das dez mulheres de jogadores mais bem pagas do mundo nesta Copa. Bruna Biancardi, Karoline Lima e Duda Fournier estão entre as WAGs, termo usado para definir esposas de jogadores de futebol, segundo um perfil internacional da Vantix Magazine. As brasileiras ocupam a quinta, sexta e nona posições, respectivamente.

Bruna ocupa a quinta colocação geral. A parceira de Neymar Jr. fatura US$ 150 mil a cada publipost. Em sexto lugar, Karoline (ex do zagueiro Léo Pereira) cobra em média US$ 57 mil por publicação patrocinada. Duda , esposa de Lucas Paquetá, em nono lugar cobra US$ 21 mil por ação publicitária.

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Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, lidera o ranking, com impressionantes US$ 716 mil por post. Logo atrás, Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, na vice-liderança com US$ 391 mil por cada ação publicitária.

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Segundo a Vantix Magazine, os números representam estimativas independentes de valor de mídia por publicação, e não valores oficiais de contratos.