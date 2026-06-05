As esposas de jogadores mais bem pagas nesta Copa do Mundo
Três brasileiras estão no seleto grupo das WAGs
Três brasileiras aparecerem no ranking das dez mulheres de jogadores mais bem pagas do mundo nesta Copa. Bruna Biancardi, Karoline Lima e Duda Fournier estão entre as WAGs, termo usado para definir esposas de jogadores de futebol, segundo um perfil internacional da Vantix Magazine. As brasileiras ocupam a quinta, sexta e nona posições, respectivamente.
Bruna ocupa a quinta colocação geral. A parceira de Neymar Jr. fatura US$ 150 mil a cada publipost. Em sexto lugar, Karoline (ex do zagueiro Léo Pereira) cobra em média US$ 57 mil por publicação patrocinada. Duda , esposa de Lucas Paquetá, em nono lugar cobra US$ 21 mil por ação publicitária.
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Georgina Rodríguez, companheira de Cristiano Ronaldo, lidera o ranking, com impressionantes US$ 716 mil por post. Logo atrás, Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, na vice-liderança com US$ 391 mil por cada ação publicitária.
Segundo a Vantix Magazine, os números representam estimativas independentes de valor de mídia por publicação, e não valores oficiais de contratos.