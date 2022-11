As duas pessoas próximas a Bolsonaro que planejam estrear na política

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Duas pessoas muito próximas a Bolsonaro pretendem estrear na política em 2026. A atual primeira-dama Michelle Bolsonaro e o filho 04, Jair Renan, fazem planos para as próximas eleições. Michelle ambicionaria 2026, de olho numa vaga ao Senado. Já Renanzinho começaria mais humilde, se é que esta palavra existe no clã bolsonarista. Ele tentaria uma vaga de vereador, como seu irmão, Carlos, na eleição de 2024. Publicamente Michele ainda não fala sobre o assunto, já o filho 04 vem mudando seu perfil nas redes para mostrar que “cresceu” e é “rapaz sério”.

Por lei, cônjuge ou parente de até segundo grau de político no exercício do mandato não pode se candidatar. Como Bolsonaro sai no poder no dia 31 do próximo mês, Michelle e Renanzinho estarão liberados para concorrer ao que bem quiserem já em 2024.