As dívidas da nova namorada de Brad Pitt, também encrencado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Mergulhado em renhida batalha judicial de milhões com a ex Angelina Jolie, 48, Brad Pitt, 59 anos, vem esticando ao máximo a resolução da disputa. Não é o único a ter as dívidas expostas sob os implacáveis holofotes — em escala menor, sua namorada, a designer de joias Ines de Ramon, 33, foi condenada a pagar 13 000 dólares ao estado de Nova Jersey, referentes a impostos atrasados de um imóvel. Vice-presidente da grife de joias Anita Ko, ela resiste em abrir a carteira. Esse ambiente em nada impede Pitt de se arvorar de consultor financeiro e insistir em fincar pé no nicho da administração. Nos últimos tempos, ele tem divulgado um curso on-line de educação empresarial. “É para pessoas que desejam aprender a empreender com a ajuda de profissionais”, explica.

Publicado em VEJA de 15 de dezembro de 2023, edição nº 2872