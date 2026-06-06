Aos 19 anos, o atacante Endrick se prepara para sua estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos. Do outro lado do campo, o goleiro Weverton, aos 38 anos, volta para sua segunda participação na competição. Ambos jogaram no Palmeiras, em 2022 e 2023, e conquistaram o Campeonato Brasileiro com o time. Entretanto, a trajetória (e títulos dos dois) é bastante diferente. Enquanto o jovem foi um destaque desde cedo, conseguindo um contrato com o Real Madrid, aos 18 anos; o ex-parceiro de equipe demorou para conseguir um papel de protagonista em algum clube.

Pelo Palmeiras, Weverton conquistou o Brasileirão três vezes – a primeira em 2018, mesmo ano que foi contratado pelo clube. A principal competição da América Latina, Libertadores, em 2020 e 2021. Além do Paulistão, cinco vezes, Copa do Brasil, em 2020, Recopa Sul-Americana, em 2022, e Supercopa do Brasil, em 2023. Já Endrick, conseguiu “apenas” cinco títulos com o time. Bicampeonato Brasileiro e Paulista, além da SuperCopa.

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Fora do time de São Paulo, a carreira dos dois é bem diferente. O atacante joga pelo Real Madrid, mas passou um tempo no Lyon, da França. Com o clube espanhol, conquistou a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental da FIFA, ambas em 2024. Endrick tem uma lista enorme de recordes por conta da idade. Ele foi o jogador mais jovem a marcar em uma partida do Campeonato Brasileiro na era de pontos corridos, aos 16 anos. Pelo Real Madrid, foi também o mais novo a fazer um gol na Liga dos Campeões.

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O goleiro, entretanto, nunca conseguiu competir por algum time fora do Brasil. O seu auge foi pelo Palmeiras, mas por conta do clube, foi classificado como um dos principais goleiros do Brasil. Weverton faz parte da equipe de 2016 que conquistou o Ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, o primeiro no futebol brasileiro. Agora no Grêmio, conquistou o campeonato Gaúcho, porém, por conta da idade, provavelmente só vai seguir com esse título com o clube.