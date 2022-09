As declarações políticas de ator de ‘Pantanal’ que destoam do elenco

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marcos Palmeira, Dira Paes, Silvero Pereira, Julia Dalavia, Camila Morgado, entre outros do elenco de Pantanal, não escondem suas preferências políticas alinhadas com candidatos da esquerda. Há um ator da novela, entretanto, que não participa desse “núcleo duro” dos debates de bastidores e camarins. Guito, que interpreta o peão Tibério, não entra no assunto para evitar problemas com os colegas de trabalho.

Porém, ainda durante o momento mais crítico da pandemia de Covid, entre julho e agosto de 2021, portanto antes da estreia da novela, o ator escreveu no Twitter, questionando a eficácia da vacinação. “As vacinas não retardam a transmissão? E este é o verdadeiro problema com estas vacinas? Na verdade, elas ajudam na transmissão”. Ele chegou a pedir que os seguidores acompanhassem o polêmico cientista belga Geert Vanden Bossche, que pregava supostos malefícios de vacinas contra a Covid-19.

Agora se nega a comentar estas postagens. Assim como também não mostra posicionamento político, ao contrário dos colegas de elenco. Nem diz em quem pretende votar. Vale lembrar que Guito – que também é cantor – esteve recentemente na Festa do Peão de Barretos (SP), que concentrou grande apoio público a Bolsonaro (PL). Com medo dos julgamentos, pediu nas redes sociais: “Esse povo é ‘polemicoso’. Não falei nada demais, só que a internet é um mundo virtual, e não real. Não estou preparado, não! Cancela eu não!”.

Temos o melhor que existe para o Covid e estamos desperdiçando. Por politicagem . https://t.co/eAF2FcKcZ6 — Guito (@GuitoShow) May 14, 2020