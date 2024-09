As curiosidades de um dos maiores pet resorts da América Latina

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ambiente individual, climatizado, com varanda coberta; piscina com 20 metros de raia exclusiva para os hóspedes; academia equipada com aparelhos específicos, quadra poliesportiva com 600 metros quadrados e campo com 4.000 metros quadrados para atividades e recreações; a longa lista se assemelha a um resort comum, porém esse é especial, exclusivo para os cães. O Malabo Pet Resort recebe os bichinhos em Salto de Pirapora, interior de São Paulo. Com capacidade para 200 hóspedes e diárias a partir de 170 reais, o hotel canino ainda possui áreas de banho e spa, com ambiente de relaxamento, massagens e secagem; além de veterinária, com dois centros cirúrgicos, exames laboratoriais, sala de imagem, área para internação e maternidade. Na área externa, de 20 mil metros quadrados, o lugar conta com um lago para divertir e refrescar os animais.

“O Malabo Pet Resort é uma extensão do lar que criei para os meus animais e isso quer dizer que todos que por aqui recebemos são cuidados do mesmo jeitinho especial. Eles são acariciados, são estimulados a diversão, são convidados a conhecerem um mundo novo, bem diferente da sua vida cotidiana”, apresenta a fundadora Ana Paola Diniz no site do resort. Ela é sobrinha de Abilio Diniz, um dos homens mais ricos do país. O empresário, conhecido pela criação e desenvolvimento do Pão de Açúcar, ocupava a 31ª posição no ranking de bilionários da revista Forbes, e deixa uma fortuna estimada em 2 bilhões de dólares.