As curiosas regras impostas por Madonna a novo namorado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Madonna, 66 anos, criou algumas regras no relacionamento com o seu novo namorado, o atleta jamaicano Akeem Morris, 28. A lista contém condições para os dois viverem sob o mesmo teto, incluindo restrições envolvendo a cama e a televisão. “Ela é muito rigorosa. Ele está morando na casa dela e só porque eles estão juntos não quer dizer que ele pode dormir na cama dela. Quando ela vai dormir, ele vai dormir e também precisa acordar junto com ela, não importa o contexto”, revelou uma fonte ao tabloide britânico Daily Mirror.

Além disso, a diva pop proibiu o jogador de futebol de assistir a jogos e programas esportivos pelo futebol. Por outro lado, segundo a fonte, a cantora dá presentes de luxo a Akeem, como viagens caras e joias. Madonna e Akeem tornaram público o relacionamento no início de julho, quando a cantora compartilhou fotos ao lado do namorado nas celebrações do Dia da Independência dos Estados Unidos. Em agosto, a rainha do pop mostrou nas redes a comemoração do seu aniversário de 66 anos, na Itália, ao lado da família e do jogador.

