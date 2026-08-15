Curiosas coincidências entre Marília Mendonça e sua intérprete no cinema

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Marina Versos, 26, foi escolhida para interpretar Marília Mendonça em filme biográfico de 2027. Sua impressionante semelhança física, origem goiana e experiência em barzinhos, assim como o timbre de voz, foram cruciais. Ela cantará de verdade no longa e promete uma produção inspiradora.

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A impressionante semelhança física com Marília Mendonça fez Marina Versos, 26 anos, se destacar nos testes em que centenas de atrizes se candidataram para interpretar a cantora em um longa-metragem biográfico previsto para 2027. Outras boas coincidências também pesaram na escolha dos produtores pela ilustre desconhecida, pronta para ser revelada. A jovem, assim como Marília, nasceu em Goiás e, até há pouco tempo, ganhava a vida se apresentando em barzinhos e festas universitárias. No repertório, como esperado, não faltavam sucessos da diva do sertanejo, que revolucionou o estilo musical dominado por duplas formadas por homens, ao falar de amor sob a perspectiva feminina. O timbre de voz também é parecido e, por isso, ela vai cantar de verdade no filme. “Tenho certeza de que a produção vai inspirar e impactar muitas mulheres, assim como acontece comigo a cada dia no set”, diz ela, que se assustou quando se viu no espelho, já caracterizada. “Estou entregue de corpo e alma a esse projeto.”

Com reportagem de Flávio Monteiro, Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 14 de agosto de 2026, edição nº 3008