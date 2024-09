As críticas de Cristiano Ronaldo a seu antigo técnico

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cristiano Ronaldo, 39 anos, distribuindo críticas a seu ex-treinador no Manchester United, Erik Ten Hag, durante segunda passagem no clube em 2021, que durou dezoito meses. O jogador, que agora está no Al-Nassr, time da Arábia Saudita, afirma que se sentia insatisfeito com a conduta do técnico holandês em relação à Premier League e à Champions League. “Na minha opinião, o Manchester United precisa de uma reconstrução completa. Como treinador do clube, não é aceitável dizer que você não vai lutar para vencer a liga ou a Champions League. Mesmo que você pense que o potencial não seja suficiente, não deve expressar isso. A mentalidade deve ser a de sempre tentar. É essencial tentar”, disse o atleta em entrevista com o ex-zagueiro, Rio Ferdinand.

Cristiano aproveitou para elogiar a performance do técnico auxiliar Ruud Van Nistelrooy, que chegou a jogar no time inglês. “Se Ten Hag ouvir Ruud, isso pode ser benéfico para ele. Van Nistelrooy tem um conhecimento profundo do clube, e o Manchester United deveria dar atenção aos ex-jogadores que entendem bem a instituição”,.