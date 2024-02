As críticas a Taylor Swift após vitória no Grammy

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Primeira artista a conquistar quatro vezes a categoria de Melhor Álbum do Ano, marca atingida no último Grammy, em Los Angeles, Taylor Swift, 34 anos, acabou na mira da implacável plateia que a tudo observava pela TV. Depois de receber o prêmio das mãos de Céline Dion (atrás, na foto), 55, que sofre de uma doença neurológica que compromete os movimentos e havia tempos não aparecia em público, Taylor nem a cumprimentou. “Esse é o meu 13º Grammy e vocês sabem que 13 é o meu número da sorte. Quero agradecer aos fãs”, discursou, bombardeada pelo próprio fã-clube. A vida que tanto lhe tem sorrido anda mais dura nestes últimos dias: a cantora foi recentemente enredada em uma estapafúrdia teoria da conspiração encabeçada por trumpistas, segundo a qual seria uma agente infiltrada do governo Biden na NFL, liga do futebol americano em que atua o namorado, Travis Kelce.

Publicado em VEJA de 9 de fevereiro de 2024, edição nº 2879