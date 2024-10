As ‘crianças’ de 70 anos da nova série sobre a ‘Turma da Mônica’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Muita gente cresceu lendo – e vendo – a Turma da Mônica, mas não imagina como tudo começou. A história da origem da amizade de Mônica, Magali, Milena, Cebolinha e Cascão é contada agora na série Turma da Mônica – Origens, do Globoplay. Na produção, o público acompanha os personagens criados por Maurício de Souza na fase adulta. No elenco estão Louise Cardoso, como Dona Mônica; Daniel Dantas, como Sr. Cebolinha; Malu Valle, como Dona Magali; Paulo Betti, o Sr. Cascão; e Dhu Moraes, a Dona Milena.

Na história, Dona Mônica perde a memória e recebe a ajuda dos amigos para recuperar as lembranças, após bater a cabeça numa luneta. Os cinco voltam, então, ao hotel onde se conheceram aos sete anos. Apesar de não serem mais crianças, os personagens mostram características de 60 anos atrás. “O mais difícil é tirar o tom infantilizado, porque ele vem junto sem que a gente perceba. Eles não são mais crianças, mas carregam os comportamentos de sempre. Dona Mônica não vai deixar de ser Dona Mônica, o Sr. Cebolinha não vai deixar de implicar com a Dona Mônica”, explica Marina Maria Iorio, uma das roteiristas da série.

A diretora Isabel Valiante destaca que eles são “crianças” de 70 anos. “É a mesma turma. Eles amadureceram do jeito deles, mas são aquelas mesmas crianças. Cascão já toma banho, mas continua sendo o craque da bola. Cebolinha não troca a letra, mas ainda quer ser o dono da rua. Eles têm as implicâncias, as brincadeiras e o humor. Está tudo no mesmo lugar”, complementa.

Após serem escalados para a produção, os veteranos encontraram até similaridades com seus personagens. “Descobri que era o Cascão da vida real. Quando criança, minha mãe raspava meus calcanhares com caco de telha, porque ficava cascudo. Hoje em dia, a minha mulher fala: ‘você é o Cascão da vida real, vai tomar banho'”, brinca Paulo Betti. Louise Cardoso reforça as curiosidades: “Me identificava com a Mônica, porque batia nos meninos quando era pequena. Hoje em dia, acho que era tesão o que eu tinha”. Vivendo Magali, Malu Valle revela que sempre foi comilona como a personagem. “Adoro comer”. Lançada há cinco anos nos quadrinhos, a personagem Milena é celebrada por Dhu Moraes, que a interpreta na fase adulta: “Fico muito feliz de trazer essa representatividade ao fazer Milena, uma menina negra na Turma da Mônica“.