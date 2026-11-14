As contradições de Brian Chesky, CEO do Airbnb, ao lidar com funcionários
Empresário faz autocrítica sobre sua gestão e a saída de executivos
Ao longo dos últimos anos, desde que Brian Chesky, 45, decidiu acompanhar de perto o dia -a dia do Airbnb, plataforma de aluguel de imóveis por temporada da qual é fundador, quase toda a equipe executiva pediu demissão. Ele, que se gabava do estilo provocador “à la Steve Jobs”, reduziu níveis hierárquicos e passou a supervisionar diretamente seus funcionários mais próximos. Mas conta que fez uma autocrítica e concluiu que não era possível manter aquele ritmo. “Tem coisas que não são sustentáveis, era um péssimo CEO”, reconhece Brian, hoje às voltas com o desafio de lidar com a zanga global do setor hoteleiro e de moradores de grandes cidades, que põem o Airbnb na mira.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021