As contradições de Brian Chesky, CEO do Airbnb, ao lidar com funcionários

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Brian Chesky, fundador do Airbnb, reflete sobre sua gestão controversa, que resultou na saída de quase toda a equipe executiva. Ele admitiu ser um “péssimo CEO” e agora enfrenta o desafio de lidar com a crescente insatisfação do setor hoteleiro e de moradores. Entenda a autocrítica e os próximos passos da plataforma.

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Ao longo dos últimos anos, desde que Brian Chesky, 45, decidiu acompanhar de perto o dia -a dia do Airbnb, plataforma de aluguel de imóveis por temporada da qual é fundador, quase toda a equipe executiva pediu demissão. Ele, que se gabava do estilo provocador “à la Steve Jobs”, reduziu níveis hierárquicos e passou a supervisionar diretamente seus funcionários mais próximos. Mas conta que fez uma autocrítica e concluiu que não era possível manter aquele ritmo. “Tem coisas que não são sustentáveis, era um péssimo CEO”, reconhece Brian, hoje às voltas com o desafio de lidar com a zanga global do setor hoteleiro e de moradores de grandes cidades, que põem o Airbnb na mira.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021

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