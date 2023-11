As consequências físicas para Mark Zuckerberg após se dar mal em luta

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Adepto tardio das lutas marciais, Mark Zuckerberg, 39 anos, depois de uma passagem pelo jiu-jítsu, mergulhou de cabeça nos golpes de MMA (artes marciais mistas) — e está sentindo na carne os efeitos do esporte de altíssimo impacto. Na legenda de uma foto no Instagram em que aparece em uma cama de hospital, Zuckerberg conta que foi submetido a uma cirurgia depois de romper o ligamento do joelho esquerdo em um treino dito “leve” para uma luta competitiva marcada para o início do próximo ano — e agora adiada por tempo indeterminado. “O treino ficou um tanto fora de controle”, admitiu o fundador do Facebook, que construiu um ringue de luta octogonal em casa.

Publicado em VEJA de 10 de novembro de 2023, edição nº 2867