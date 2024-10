As bizarras músicas que Trump escolheu para festa eleitoral

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, 78 anos, foi até a cidade de Oaks, na Pensilvânia, nesta segunda-feira, 14, para responder perguntas e respostas de eleitores. No entanto, o candidato republicado nas eleições deste ano pediu para a equipe tocar músicas de uma playlist, após a sessão ser interrompida para um atendimento médico de eleitores. Trump ficou no palco, por quase 40 minutos, ouvindo músicas, chegando a dançar em alguns momentos. “Não vamos fazer mais perguntas, vamos ouvir música, vamos fazer música. Quem diabos se importa em ouvir perguntas, certo?”, disse o ex-presidente.

O som foi de Ave Maria a canções do musical Cats, deixando alguns apoiadores confusos. “Esse é o culto religioso mais estranho em que já estive”, comentou um à NBC News. No entanto, outros eleitores gostaram do evento, dizendo que foi uma chance de se conectar com o candidato. “Eu me senti como se estivesse sentado em uma sala só com ele”, disse um eleitor.

Em um post no X, Kamala Harris questionou a saúde mental do adversário. “Espero que ele esteja bem”, comentou a democrata.