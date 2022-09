As bandeiras que se levanta no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Rock in Rio 2022 estima que 100.000 pessoas estejam na Cidade do Rock por dia. Entre elas, pode-se ver de tudo: rockeiros todos de preto, it girls com penteados da moda e fãs de pop com blusas dos seus ídolos. Mas um ítem parece ter sido unânime. As bandeiras. Elas aparecem em diferentes estilos e também são uma forma de quem as usa se expressar e mandar uma mensagem para todo o Brasil. E se der sorte, ainda aparecem nas transmissões ao vivo dos shows.

As bandeiras podem representar uma causa, como a bandeira LGBTQIA+, ou então demonstrar amor para a banda favorita, como é o caso da do Guns N’ Roses, atração principal do Palco Mundo, nesta quinta-feira, 8. Ainda há quem traga a bandeira do seu estado ou time. E claro, a bandeira do Brasil, que às vezes gera polêmica por aí, ao ser atribuída aos eleitores do presidente Bolsonaro, mas que também está sendo usada pela oposição, com o discurso de “resgate da bandeira”. Tem para todos os gostos. Veja:

Continua após a publicidade

Rock in Rio recomeça nesta quinta; veja cenas exclusivas da Cidade do Rock

Festival acontece até 11 de setembro. Confira a cobertura da coluna #VEJAGente: https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR pic.twitter.com/UL3JHda4Ra — VEJA (@VEJA) September 8, 2022

Rock in Rio: Glória Groove recebe VEJA no backstage Cantora se apresenta na tarde desta quinta-feira no festival. Confira a cobertura da coluna #VEJAGente: https://t.co/2UCTnqdc2S#VEJAnoRiR pic.twitter.com/vYaWEFrsci — VEJA (@VEJA) September 8, 2022

Continua após a publicidade