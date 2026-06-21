As babás que viraram celebridades na casa de Virginia Fonseca

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cuidar de herdeiros de um império digital não é para qualquer um. Nos bastidores da rotina midiática de Virginia Fonseca e seus filhos com Zé Felipe, um grupo de funcionárias acabou conquistando fama própria. Constantemente expostas nas redes sociais da influenciadora, as responsáveis pelos cuidados de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo deixaram de ser figuras anônimas para se transformar em personagens familiares ao público, acumulando centenas de milhares de seguidores.

A rotina da equipe está longe de ser convencional. As profissionais acompanham a família em viagens, incluindo internacionais, embarcam em jatinhos particulares, se hospedam em hotéis de luxo e participam de compromissos que vão de temporadas na Disney a viagens para Dubai. Mas o glamour vem acompanhado de exigências. Para integrar a equipe de Virginia, é preciso ter formação em Enfermagem, experiência comprovada com crianças, passaporte em dia e disponibilidade para viagens repentinas. O alto nível de responsabilidade se reflete na remuneração, que podem chegar a 20 mil reais mensais.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Quem são as babás de Virginia?

Continua após a publicidade

Carina Costa: A babá-influenciadora soma mais de 660 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha dicas de beleza, rotina de viagens, momentos de lazer com a família e parcerias com marcas.

Renata Fabrini: Reúne mais de 450 mil seguidores e divide seu conteúdo entre o trabalho com as crianças e a vida de influenciadora. Em seu perfil, aparecem registros de viagens ao exterior e experiências proporcionadas pela proximidade com a família, como a passagem pela Espanha para assistir a uma partida do Real Madrid e acompanhar de perto o atacante Vini Jr.

Continua após a publicidade

Davila Suelle (Tia Dadá): Com 318 mil seguidores no Instagram, Davila diverte a web ao registrar os bastidores de sua jornada de trabalho intercalados com vídeos descontraídos em que aparece dançando forró.

Thais Lorrane: Mantendo uma postura um pouco mais reservada que as colegas, Thais já soma 143 mil seguidores nas redes. Ela utiliza o espaço para fazer parcerias comerciais, exibir registros de viagens de trabalho e publicar momentos ao lado de seus próprios filhos, que também marcam presença em festividades junto aos filhos de Virginia.

Continua após a publicidade

Rafaella Karolline: Entre os perfis abertos do time, Rafaella possui a menor comunidade, reunindo 96,6 mil seguidores. Seus poucos posts se concentram nas viagens profissionais e em cliques descontraídos ao lado das companheiras de equipe.

Luciana Bispo: Destaca-se como a mais discreta e reservada de todas. Luciana é a única da equipe a manter seu perfil fechado na rede social, onde conta com pouco mais de mil seguidores.

Continua após a publicidade

Vilmeci Passarinho: Uma das mais conhecidas do time, Vilmeci encerrou recentemente seu contrato com a família após quase cinco anos de dedicação. Técnica de enfermagem especializada nos primeiros anos de vida dos bebês, Vilmeci explicou que cumpriu seu ciclo com o crescimento dos pequenos. Ela usou as redes sociais para agradecer o carinho e o respeito de Virginia, Zé Felipe e toda a família, além da enorme visibilidade que ganhou na internet, onde acumula mais de 1,3 milhões de seguidores. Virginia e os familiares fizeram questão de demonstrar apoio público à profissional nesse momento de transição.