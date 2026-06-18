As atrizes que farão parte do Festival de Cinema de Cuiabá
O evento acontece entre os dias 29 de junho e 5 de julho
Dira Paes terá, pelo segundo ano consecutivo, um prêmio que em sua homenagem no 23º Festival de Cinema de Cuiabá. O troféu vai para uma mulher mato-grossense que tenha uma trajetória relevante na defesa das mulheres e do meio ambiente. A atriz estará presente no evento, que acontece entre os dias 29 de junho e 5 de julho.
Além da veterana, Bella Campos (cuiabana) e Vanessa Gerbelli (nascida em São Bernardo do Campo, interior de São Paulo) também vão fazer parte do Festival. O tema central da edição é “Migração – mobilidade humana e mudanças climáticas”.
Sete longas-metragens disputam o tradicional Troféu Coxiponé. São eles:
- Eclipse (SP), de Djin Sganzerla — Thriller dirigido e protagonizado por Djin Sganzerla, inspirado em fatos reais.
- Dentre Nordeste e Sudeste (SP), de Andrea Mendonça — Acompanha histórias de vida de nordestinos que migraram para São Paulo.
- Filhas da Noite (PE), de Henrique Arruda e Sylara Silvério — Celebra a resistência, a arte e a memória de seis artistas trans veteranas do Recife.
- Perto do Sol é Mais Claro (RJ), de Régis Faria — Drama intimista protagonizado por seu pai, o ator Reginaldo Faria.
- Um Olhar Inquieto: O Cinema de Jorge Bodanzky (AM), de Jorge Bodanzky e Liliane Maia — Coprodução entre Amazonas e Mato Grosso.
- Cinco Tipos de Medo (MT), de Bruno Bini — Suspense policial que entrelaça histórias marcadas por amor e violência.
- Memória de Elefante (MT), de Severino Neto — Aborda o luto e a resistência do Cerrado.
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