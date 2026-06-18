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Cultura

As atrizes que farão parte do Festival de Cinema de Cuiabá

O evento acontece entre os dias 29 de junho e 5 de julho

Por Tatiana Moura 18 jun 2026, 12h00 | Atualizado em 18 jun 2026, 18h39
Dira Paes como Ligia em Três Graças
Dira Paes como Ligia em Três Graças (Estevam Avellar/TV Globo)
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As atrizes que farão parte do Festival de Cinema de Cuiabá Priorize VEJA no Google

Dira Paes terá, pelo segundo ano consecutivo, um prêmio que em sua homenagem no 23º Festival de Cinema de Cuiabá. O troféu vai para uma mulher mato-grossense que tenha uma trajetória relevante na defesa das mulheres e do meio ambiente. A atriz estará presente no evento, que acontece entre os dias 29 de junho e 5 de julho. 

Além da veterana, Bella Campos (cuiabana) e Vanessa Gerbelli (nascida em São Bernardo do Campo, interior de São Paulo) também vão fazer parte do Festival. O tema central da edição é “Migração – mobilidade humana e mudanças climáticas”.

Sete longas-metragens disputam o tradicional Troféu Coxiponé. São eles:

  • Eclipse (SP), de Djin Sganzerla — Thriller dirigido e protagonizado por Djin Sganzerla, inspirado em fatos reais.
  • Dentre Nordeste e Sudeste (SP), de Andrea Mendonça — Acompanha histórias de vida de nordestinos que migraram para São Paulo.
  • Filhas da Noite (PE), de Henrique Arruda e Sylara Silvério — Celebra a resistência, a arte e a memória de seis artistas trans veteranas do Recife.
  • Perto do Sol é Mais Claro (RJ), de Régis Faria — Drama intimista protagonizado por seu pai, o ator Reginaldo Faria.
  • Um Olhar Inquieto: O Cinema de Jorge Bodanzky (AM), de Jorge Bodanzky e Liliane Maia — Coprodução entre Amazonas e Mato Grosso.
  • Cinco Tipos de Medo (MT), de Bruno Bini — Suspense policial que entrelaça histórias marcadas por amor e violência.
  • Memória de Elefante (MT), de Severino Neto — Aborda o luto e a resistência do Cerrado.
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