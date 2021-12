As atrizes de Sex and the City e as acusações de estupro ao galã da série

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Estrelas de “Sex and the City” e de “And Just Like That”, as atrizes Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker e Kristin Davis quebraram o silêncio (estava até demorando) e se posicionaram sobre as recentes acusações de estupro feitas ao colega de elenco do trio, Chris Noth – o Mr. Big, com quem a personagem de Sarah vive um tóxico relacionamento por anos.

Em um comunicado assinado pelas três, elas se dizem “arrasadas” em ouvir as acusações contra Noth e se solidarizam com as vítimas. “Apoiamos as mulheres que compartilharam suas experiências dolorosas. Sabemos que deve ser uma coisa muito difícil de se fazer, e as respeitamos e admiramos por isso”, escreveram.

Noth nega categoricamente todas as acusações (foram duas até agora) e afirma que as relações sexuais com as mulheres que o denunciaram teriam sido feitas de forma “consensual”. O primeiro caso, de acordo com os depoimentos das vítimas, aconteceu em Los Angeles, em 2004. O segundo, em 2015, em Nova York.