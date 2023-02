Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Armados com carabinas e espingardas, guardiões do casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira mostram o poder da escola de Ramos do carnavalesco Leandro Vieira para conquistar o título deste carnaval. A agremiação, que não ganha desde 2001, promete uma festa com muito luxo para falar da Literatura de Cordel dentro da cultura nordestina.