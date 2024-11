As alfinetadas de Javier Milei após encontro com Lula no G20

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O presidente da Argentina, Javier Milei, tem usado as redes sociais para alfinetar o encontro com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta segunda-feira, 18, o líder argentino compartilhou uma publicação do Instagram que faz uma comparação entre os encontros com Lula e com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Em uma montagem de fotos, o argentino aparece sorrindo ao lado de Trump na foto feito na quinta-feira, 14, e com expressão séria ao lado de Lula na foto de segunda-feira, 18, na Cúpula do G20. “Com a direita // com a esquerda”, diz a legenda.

Enquanto isso, no X, Milei fez um post relembrando o encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro na cerimônia de posse do líder argentino. Ainda na rede social de Elon Musk, o presidente compartilhou a mensagem de um usuário que diz: “Milei demonstra quem manda na região. Enquanto Lula promove sua agenda globalista do G20, nosso presidente @JMilei marca terreno: não ao imposto aos ‘super-ricos’, não ao consenso climático imposto, não à Agenda 2030. Argentina, farol que ilumina o mundo”. As publicações não pararam por aí. Javier Milei também usou sua conta no X para compartilhar um post que exibia uma foto do argentino durante a reunião do G20 com a descrição de que ele estava “atento para domar os esquerdistas com suas agendas sinistras”.