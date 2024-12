As acusações contra apresentador Gregg Wallace, do ‘MasterChef’ britânico

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um escândalo atingiu em cheio a azeitada fórmula da versão britânica do MasterChef. O apresentador Gregg Wallace, 60 anos, foi afastado do programa após tecer comentários considerados inapropriados no set. Entre as denúncias de mais de uma dezena de pessoas com quem trabalhou, a de Kirsty Wark, ex-apresentadora da BBC, foi a que mais repercutiu. Segundo ela, ele contava piadas de “natureza sexualizada”, constrangendo a todos. Gregg até tentou se desculpar, mas acabou se enrolando ainda mais na espiral em que se meteu — “foram apenas treze reclamações de um total de 4 000 pessoas”, minimizou. Aí resolveu apelar, numa segunda tentativa de limpar a imagem. “Quero me desculpar de novo. Estava sob estresse e emoção, me senti sozinho”, disse ele, agora sob investigação interna.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 6 de dezembro de 2024, edição nº 2922

