Artistas reforçam a importância do voto útil para Lula 

A atriz Mônica Martelli, o ator Danilo Mesquita, e a atriz e cantora Domenica Dias foram os primeiros a chegar no evento chamado Brasil da Esperança que marca o último ato público da campanha de Luíz Inácio Lula da Silva à presidência, nesta segunda-feira, 26.

“Eu nem penso em segundo turno, para mim é primeiro turno. Eu acho que precisamos comparecer no 2 de outubro maciçamente, todo mundo, para poder voltar em Lula. Porque só é possível colocar essa terceira via, que muitas pessoas querem acreditar, com a eleição de um Lula para a gente restaurar a democracia. E aí sim a gente pensar em uma competição mais democrática”, afirma Mônica Martelilli.

“É muito importante entender que o Ciro e a Tebet não vão ao segundo turno. A gente pode vencer no primeiro turno, a gente pode tirar o facismo do poder no primeiro turno. É uma chance única. É um recado que o Brasil não quer mais esse cara [ Presidente Bolsonaro]”, disse Danilo Mesquita.

