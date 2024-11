Artistas refletem sobre o Dia da Consciência Negra

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Diversos artistas falaram sobre o Dia da Consciência Negra, nesta quarta-feira, 20, em referência à morte do líder quilombola Zumbi dos Palmares, em 1695. A data, que pela primeira vez é considerada feriado nacional no Brasil, representa um marco na luta contra o racismo. Em seu perfil no Instagram, a atriz Taís Araújo recitou “Tudo nela é de se amar”, de Luciene Nascimento, escritora contemporânea negra. “Tudo em nós é de se amar (e não esquecer)”, escreveu a atriz. Lázaro Ramos compartilhou em vídeo orientações sobre como lidar com crianças vítimas de racismo. “No dia de hoje, quero compartilhar algumas orientações sobre como podemos proteger nossas crianças, ensinando-as a se valorizarem e se fortalecerem diante dessa realidade, além de destacar a importância de ter ações antirracistas o ano todo, não só em novembro”, legendou. No trecho ele destaca: “A primeira coisa é acolher, escutar. Outra coisa importante dessa criança saber é que o problema não é com ela. O problema é com quem praticou o ato de racismo. Então isso tem que ser dito”.

A equipe da cantora Alcione resgatou uma foto da artista em 1987, com trechos da canção “Nosso Nome, Resistência”. O perfil no Instagram do cantor Gilberto Gil também compartilhou uma foto antiga do artista com um texto dele na legenda: “Somos um país que se fez de misturas cromáticas e sincretismos culturais, que se afirmou diverso pela adversidade de sua história e formação. Carregamos em nossa história uma vasta carga de preconceitos e discriminações que reproduzem até hoje, ainda que de forma velada, a violência social do regime escravocrata. Reconhecer o racismo no Brasil é passo fundamental para enfrentá-lo de forma mais efetiva e enérgica”. “Que a gente siga celebrando e resistindo!”, escreveu Martinho da Vila.

A atriz Erika Januza, rainha de bateria da Unidos do Viradouro, escreveu também no seu perfil do Instagram: “Primeiro feriado nacional do Dia da Consciência Negra. E a pretinha aqui indo fazer o que ama, se sentindo como temos que nos sentir! Especiais! Respeitados! Valorizados”. “Sonhar é o primeiro passo, mas acreditar e preservar é o que faz o sonho virar realidade. Hoje, no Dia da Consciência Negra, reforçamos a importância de ocuparmos os espaços que sempre foram nossos por direito. Cada conquista é uma vitória, não só para quem chega lá, mas para abrir caminhos para quem vem depois”, disse Rafael Zulu.