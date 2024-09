Artistas mudam letra de música após prisão de Diddy

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A prisão de Sean “Diddy” Combs segue movimentando a indústria da música nos Estados Unidos. Alguns artistas resolver modificar as músicas que citam o nome do rapper, que é acusado de envolvimento com crime organizado, promoção da prostituição e tráfico sexual. Joe Jones, por exemplo, mudou trocou a letra de um grande sucesso seu, Cake by the ocean. Durante um show dos Jonas Brothers, o trecho “I’ll be Diddy, you’ll be Naomi” mudou para “I’ll be watching, you’ll be Naomi”. Já Kesha incluiu um palavrão na letra de Tik Tok, antes de citar o nome de Diddy.