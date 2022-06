Artistas e esportistas cobram por buscas a Dom Plillips e Bruno Pereira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Desde que o jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista brasileiro Bruno Pereira desapareceram no Vale do Javari, quase na fronteira da Amazônia com o Peru, há forte mobilização da sociedade para cobrar as autoridades públicas por resultados nas buscas que já duram dez dias. Eles foram vistos pela última vez no dia 5 de junho, numa região de difícil acesso e de forte presença de criminalidade. Anitta, Caetano Veloso, Patrícia Pilar, Pelé, Gregório Duvivier, Malu Mader, Alice Braga, Bruna Lombardi, entre vários outros, têm compartilhado apoio aos parentes do jornalista e do indigenista. Confira a seguir alguns dos vídeos e posts publicados pelas personalidades:

Já falei sobre a Amazônia ser uma grande terra de ninguém no Brasil onde se faz o que quer e nada acontece com quem fez ne… o que aconteceu com Dom Phillips e Bruno Pereira???? pic.twitter.com/CsXgRNtuQf — Anitta (@Anitta) June 13, 2022

Onde estão Bruno Pereira e Dom Phillips?@caetanoveloso cobra respostas durante show no Rio de Janeiro#OndeEstaoDomEBruno #OndeestaoDomPhillipseBrunoPereira pic.twitter.com/mViV43ChTK — Mídia NINJA (@MidiaNINJA) June 9, 2022

A luta pela preservação da Floresta Amazônica e pela proteção dos povos indígenas é de todos nós. Estou comovido com o desaparecimento de Dom Phillips e Bruno Ferreira, que dedicam suas vidas para isso. Me junto as muitas vozes que fazem o apelo para intensificarem as buscas. pic.twitter.com/ak0RDqCemF — Pelé (@Pele) June 8, 2022