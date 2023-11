Artista plástico TOZ assina decoração de natal no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Natural de Salvador, Tomaz “TOZ” Viana é designer gráfico, grafiteiro e artista contemporâneo com diversas exposições individuais e coletivas. Há mais de 30 anos no Rio de Janeiro, ele se dedica ao grafite – uma de suas principais características é a criação de personagens. Com essa inspiração, ele foi convidado para assinar o Natal 2023 do Shopping Leblon, na zona sul do Rio. A narrativa construída parte de uma visita do Bom Velhinho à Cidade Maravilhosa. Acostumado ao frio e à neve, ele se depara com o calor e praias. É neste litoral que ele vê, pela primeira vez, um homem carregando uma rede gigante com bolas coloridas: o “Vendedor de Alegria”. Com cores que remetem ao verão, a intervenção será aberta ao público neste sábado, 11, marcando o início da temporada natalina. Aliás, já é natal pelas grandes cidades do país… Haja apetite do comércio.