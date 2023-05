Arnaldo Baptista faz homenagem a Rita Lee

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Arnaldo Baptista, 74, um dos integrantes de Os Mutantes ao lado de Rita Lee, publicou uma foto da cantora nesta terça-feira, 9. Na homenagem, a artista, que morreu aos 75 anos de idade, foi clicada por Bob Wolfenson. “Rita Lee trouxe para os Mutantes um lado circense, que envolveu humor, roupas e instrumentos que ela tocava, como o Theremin. Além de nossas parcerias, como na ‘Balada do Louco’, entre tantas outras. Descanse em Paz”, escreveu Arnaldo.

A cantora e compositora, rainha do rock nacional, fez parte da banda no período mais relevante e criativo. Os Mutantes, que teve origem em São Paulo em meados dos anos 1960, surgiu com Rita como vocalista e os irmãos Sérgio Dias na guitarra e Arnaldo Baptista no baixo – ambos também cantavam na banda. O primeiro disco, Os Mutantes, foi lançado em junho de 1968. O trio foi fundamental no tropicalismo, ao unir a psicodelia aos ritmos locais, e se tornaram um dos grupos brasileiros com maior reconhecimento entre músicos de rock do mundo.

Arnaldo e Rita foram casados de 1968 a 1972. O relacionamento foi marcado por traições por parte dele e brigas. Em 1972, o casamento chegou ao fim, coincidindo com a expulsão de Rita de Os Mutantes pelo próprio ex-marido. O tema foi abordado pela cantora em sua autobiografia, lançada em 2016. “Em vez de me atirar de joelhos chorando e pedindo perdão por ter nascido mulher, fiz a silenciosa elegante. Me retirei da sala em clima dramático, fiz a mala, peguei [o cachorro] Danny e adiós”, escreveu na obra.