Arnaldo Antunes faz performance no escuro em Paraty; veja vídeo da Flip
Ex-Titãs reuniu uma pequena multidão mesmo com queda de luz na cidade
Na programação paralela da Flip 2026, que reúne alguns dos principais nomes da literatura e do pensamento contemporâneo, entre quinta-feira, 23, e domingo, 26, em Paraty, Rio de Janeiro, Arnaldo Antunes fez uma apresentação que reuniu uma pequena multidão no espaço do Sesc RJ.
O compositor, que fez parte dos Titãs, abriu a programação noturna da casa com uma performance poética em que explorou as múltiplas possibilidades sonoras da palavra. O público fez fila para assistir o espetáculo, mesmo com falta de luz na cidade. Entre os nomes na plateia estava o sociólogo Muniz Sodré, que pareceu impressionado com Arnaldo.
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Essa cobertura contou com o apoio do Instituto Motiva, parceiro oficial de transporte da Flip