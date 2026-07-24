Arnaldo Antunes faz performance no escuro em Paraty; veja vídeo da Flip

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Na programação paralela da Flip 2026, que reúne alguns dos principais nomes da literatura e do pensamento contemporâneo, entre quinta-feira, 23, e domingo, 26, em Paraty, Rio de Janeiro, Arnaldo Antunes fez uma apresentação que reuniu uma pequena multidão no espaço do Sesc RJ.

O compositor, que fez parte dos Titãs, abriu a programação noturna da casa com uma performance poética em que explorou as múltiplas possibilidades sonoras da palavra. O público fez fila para assistir o espetáculo, mesmo com falta de luz na cidade. Entre os nomes na plateia estava o sociólogo Muniz Sodré, que pareceu impressionado com Arnaldo.

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Essa cobertura contou com o apoio do Instituto Motiva, parceiro oficial de transporte da Flip

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