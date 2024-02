Apuração do carnaval do Rio terá debate ao vivo na coluna Gente

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Aguenta, coração! Após os desfiles das escolas de samba, o momento mais aguardado pelos sambistas cariocas é a apuração que apontará a escola vencedora do carnaval 2024 e a que estará rebaixada para a Série Ouro em 2025. A coluna VEJA Gente vai comentar em um programa ao vivo o resultado desta quarta-feira, 14, com a participação do jornalista Bruno Chateaubriand. Fiquei ligado. Logo após a apuração, no canal de VEJA no Youtube.

