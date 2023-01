Apresentador da Globo sofre racismo em shopping

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Apresentador do telejornal NE1, da TV Globo, Pedro Lins foi vítima de racismo no Shopping Recife. O jornalista entrou em uma loja para comprar um presente foi confundido com um entregador de aplicativo por uma vendedora. Para o apresentador, não há mal em ser confundido com entregador, mas a comparação é um exemplo de racismo estrutural – quando se julga que uma pessoa negra está em situação de vulnerabilidade.