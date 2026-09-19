Aposentado da seleção argentina, Messi faz goleada nos negócios

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Lionel Messi, após aposentadoria da seleção argentina, expande seus investimentos no futebol. Ele está em processo de adquirir o CD Eldense, da segunda divisão espanhola, somando-o ao UE Cornellà, já em sua posse. A transição para os bastidores ganha força enquanto ele segue no Inter Miami. Uma nova fase para o craque.

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Após o recente anúncio da aposentadoria da seleção argentina, Lionel Messi, 39 anos, faz a transição dos gramados para os bastidores do futebol. Ele chegou a um acordo para comprar 100% das ações do CD Eldense, da segunda divisão espanhola, em uma negociação com um grupo colombiano. Será o segundo clube do país que o craque terá para chamar de seu — em abril, adquiriu o UE Cornellà, da quinta divisão. “A operação aguarda procedimentos jurídicos e contratuais finais”, informou o Eldense, em nota. A expectativa é de que a transação seja concluída nos próximos dias. O time, hoje na 16ª colocação, sonha agora com dias melhores com a assinatura de Messi, que segue com a bola no pé no Inter Miami, mas caminha para os derradeiros tangos.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 18 de setembro de 2026, edição nº 3013