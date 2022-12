Após sucesso com transmissão da Copa, Casimiro se casa no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Streamer de maior sucesso de audiência da atualidade no Brasil enfim disse “sim”. Casimiro subiu ao altar na segunda-feira, 19, para se casar com Anna Beatriz, de quem tanto fala em suas lives. A cerimônia aconteceu na tradicional Igreja Nossa Senhora do Carmo, Centro do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira, 19/12. A ideia inicial é que eles realizassem o evento para amigos e familiares há um mês, mas foi adiado devido ao noivo testar positivo para Covid. Casimiro faturou – e fez muito barulho – com a transmissão da Copa do Mundo no Catar, quebrando recordes de audiência no Youtube.

