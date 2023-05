Após romper com a mãe, Larissa Manoela inicia nova fase na carreira

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Larissa Manoela, 22, anunciou nesta quinta-feira, 11, que será a sua própria empresária daqui em diante. A decisão veio após a atriz romper profissionalmente com a mãe, Silvana Taques. “O ano de 2023 marca uma mudança significante na minha vida. A dedicação ao cinema foi uma decisão minha, que desde o ano passado, mais especificamente início de dezembro, venho assumindo as demandas comerciais de minha carreira e agora passo a ser minha própria empresária”, contou ela.

A artista revelou que para isso criou uma empresa própria. “Esse momento veio com a criação da empresa Mimalissa, que vai gerir todos o meus contratos e tem a mim a frente de tudo… Essa parte da gestão da carreira sempre me interessou. Eu gosto de me envolver em todos os projetos que estou, então, fez muito sentido e foi um processo natural estar a frente das decisões artísticas e comerciais. Ambos os universos caminham juntos”, escreveu.

“O artístico é o que faz o meu coração bater forte e agora com a gestão profissional ele acelera ainda mais, já que é uma nova vertente dentre tantas que tenho e que dia após dia me instiga e me faz querer saber mais sobre o mercado. Prezando sempre pelas minhas vontades e decisões presentes e futuras. Orgulho de já ter iniciado e agora poder dividir com vocês essa caminhada transformadora que tem me ensinado tanto!”, finalizou a atriz.

Nesta sexta-feira, 12, o pai de Larissa Manoela, Gilberto Elias, fez uma publicação que foi interpretada como uma indireta para a atriz. “Alimente um cão por três dias e ele lembrará de você por trinta anos. Alimente um humano por trinta anos e ele te esquecerá em três dias“, compartilhou.