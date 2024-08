Após recusar ajuda, Marcos Oliveira, o Beiçola, pode ser despejado

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Marcos Oliveira, intérprete do personagem Beiçola, de A Grande Família, TV Globo, recebeu uma nova ordem de despejo pela falta de pagamento do aluguel de um apartamento em Botafogo, no Rio de Janeiro. Com três meses de atraso, o ator passa por uma grave crise financeira e tem 10 dias para deixar o local. Nas redes sociais, ele desabafou sobre a situação: “Estou em pânico, sem condições de nada e apático. Tenho que sair e não sei para onde vou. Para prender bandido leva dois anos, mas para despejar leva minutos”, lamentou.

Essa não é a primeira vez que o ator recebe uma notificação de ordem de despejo. No início de 2023, ele estava com atraso no aluguel, mas conseguiu reverter a situação com a ajuda da advogada e influenciadora Deolane Bezerra, que doou 50 mil reais para ele. Na época, ele foi convidado a morar no Retiro dos Artistas, instituição que acolhe artistas idosos, na zona oeste do Rio, mas recusou a proposta.

O artista, como nos últimos anos, pediu por mais trabalhos e afirmou que não quer receber doações. “Eu quero trabalhar! Me deixem trabalhar, me chamem para trabalhar. Não é possível que não haja trabalho pra uma pessoa de quase 70 anos que só quer atuar. Publicidade, cinema, teatro, tv. Não me ofendam, me chamem pra trabalhar. Eu vou morrer sem trabalho. Parem de me ofender!”, escreveu.