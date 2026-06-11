Após problema de saúde, voz de Diogo Nogueira chama atenção no ‘Encontro’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Uma das atrações do Encontro com Patrícia Poeta nesta quinta-feira, 11, Diogo Nogueira apresentou alguns de seus maiores sucessos no samba. Ao cantar Clareou, tema de abertura da novela Três Graças, no entanto, chamou a atenção por desafinar durante a performance. Em alguns momentos, a apresentação do artista foi ofuscada pela banda, dando a impressão de que ele enfrentava problemas para interpretar a canção.

A situação ocorre poucas semanas após o cantor ser diagnosticado com um quadro grave de laringite bacteriana, que o levou a cancelar compromissos profissionais. Na ocasião, Diogo chegou a ser internado e recebeu recomendação médica para interromper temporariamente o uso da voz.

No programa da Globo, o sambista explicou que ainda se recupera do problema de saúde. “Tive uma baixa de imunidade muito forte por conta dos shows, do trabalho, e acabei pegando uma candidíase na corda vocal”, contou à apresentadora Patrícia Poeta.

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