Após fiasco de ‘Casa do Patrão’, Leandro Hassum volta ao humor da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Após a frustação com o reality Casa do Patrão, da Record, o apresentador Leandro Hassum volta a protagonizar uma comédia do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo. Dirigido por Matheus Malafaia, Voltei na Foto acompanha Leonardo, um homem frustrado com a vida profissional, amorosa e familiar que, inesperadamente, é transportado para 1986 após encontrar uma antiga foto da infância. Criado por Maurício Rizzo, Leandro Hassum e Bíbi Da Pieve, o filme reúne nomes como Tony Ramos e Eliane Giardini.

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Na trama, Leonardo (Leandro Hassum) chega aos 50 anos frustrado com a carreira na publicidade, com a vida amorosa e com a relação conturbada com o pai, Álvaro (Tony Ramos). A convivência entre os dois se intensifica quando Álvaro, já aposentado, passa a morar com o filho, trazendo à tona conflitos antigos e traumas de infância que ainda afetam o protagonista. Após uma discussão intensa, Leonardo encontra uma antiga caixa de memórias e, ao olhar uma foto de quando era criança, é transportado para 1986.

“Essa volta ao passado do Leonardo é também um convite para que o público reflita e perceba que toda história tem mais de um lado. E se tentássemos entender o que leva uma pessoa a se tornar quem é? Acredito que o filme propõe uma reflexão importante para a geração atual: a necessidade de resgatar o contato humano, o olho no olho”, comenta Leandro Hassum.

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