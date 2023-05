Após fala transfóbica, Bruno, da dupla com Marrone, se isola

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cantor Bruno, dupla de Marrone, pediu desculpas publicamente após uma fala considerada transfóbica contra a repórter Lisa Gomes, da Rede TV. Em evento em São Paulo, o sertanejo perguntou à repórter se ela tinha o órgão sexual masculino. A repercussão contrária a ele foi imediata. Agora, Bruno publicou um vídeo nas suas redes sociais se lamentando do ocorrido. “Estou aqui para pedir desculpas para Lisa Gomes, pelo que eu perguntei para ela. Fui totalmente infantil, fui totalmente inconsequente. Eu quero pedir desculpa, não tem como voltar no tempo. Pedir perdão para ela”, diz no vídeo.

Lisa também falou sobre o ocorrido. “Eu me senti invadida. Senti minha intimidade exposta de uma forma como eu não gostaria que fosse. Então, tudo isso me fez muito mal, de voltar a um lugar que eu não gostaria”. O artista disse que, além do vídeo, conversou por telefone com a comunicadora.

Vale lembrar que Bruno foi apoiador de Bolsonaro (PL) durante as eleições, tendo se encontrado com o então presidente em algumas ocasiões. Dessa vez, envolvido com a polêmica, nem ele nem os filhos vieram a público dar qualquer declaração de apoio ao cantor. Este isolamento é estratégico. Como se diz no Rio, “cada um com seu o BO”…